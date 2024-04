Il prossimo ds del Napoli…E le parole di Compagnoni…

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ildirettore sportivo del Napoli: come scrive il Corriere dello Sport, Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli conoscono i rispettivi obiettivi di mercato. Ad entrambi piace Georgiy Sudakov, centrocampista dello Shakhtar Donetsk: “Manna conosce i giocatori che piacciono alla Juve e Giuntoli di conseguenza conosce i giocatori che piaceranno al Napoli. Ognuno sa chi sono i pallini dell’altro”. A gennaio il presidente del Napoli offrì… “E tutti e due sanno perfettamente che a gennaio, De Laurentiis, ha offerto 40 milioni di euro per il ventunenne Sudakov, superando entrambi, altrettanto interessati, perché il club azzurro gode di una forza economica che la Juventus sta provando gradualmente a ricostruire dopo i drastici tagli del budget”. Aspettando giugno “Il finale della storia? A giugno, o magari anche prima sottotraccia, come nei film di spionaggio, ...

Passaporto urgente, come saltare la fila con l’agenda prioritaria - Fare un passaporto urgente è oggi più semplice con l'agenda prioritaria sul sito della Polizia di Stato. Ecco come funziona la procedura e tutto quello che c'è da sapere.money

Club del Sole: tre nuovi villaggi per il 2024. Obiettivo raddoppiare i ricavi in quattro anni - Sono il Tenuta Primero Resort in Friuli Venezia-Giulia, le Mimose nelle Marche e l'Adriatico in Emilia-Romagna, le tre novità del 2024 di Club del Sole ...travelquotidiano

Lampedusa, naufragio in acque maltesi: salvi in 45, una vittima - LAMPEDUSA – Naufraga un barchino in area Sar Maltese, a 33 miglia a Sud-Ovest di Lampedusa, e la guardia costiera di Lampedusa recupera 45 migranti e il cadavere di una donna. È accaduto durante la no ...livesicilia