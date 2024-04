Il Pd vicino alla rottura sulla candidatura di Ilaria Salis che è solo accantonata

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 4 aprile 2024) In politica la forma è sostanza. Così il fatto che ieri Robertosi è recato al Nazareno, sede del Partito Democratico, non è una cosa da poco; soprattutto è un fatto politico. Perché, ed è il segreto di Pulcinella, il papà diè andato come un qualsiasi procuratore di calcio a trattare per ladella figlia alle prossime elezioni europee con i dem. Una immagine che racconta la situazione attuale del Pd in cui siamoguerra aperta tra correnti, visioni e soprattutto il segretario con il resto della truppa. Elly Schlein vorrebbe di fatto cancellare la dirigenza attuale e diversi big locali per mettere gente e facce nuove: dall’ex direttore di Avvenire, Tarquinio; da Lucia Annunziata a Patrick Zaki. Un disegno evidente che aveva ...