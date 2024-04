Il pappagallo ripete la telefonata tra marito e suocera ed è impressionante VIDEO

(Di giovedì 4 aprile 2024) Si chiama Aaron è unbellissimo ed è diventato virale su Instagram grazie alin cuile parole pronunciate dal suo proprietario, mentre parla con la madre. “Quando tuoparla al telefono con tuaed Aaron ascolta le telefonate“, si legge sul reel. L’adorabile pennuto mostra davvero una grande capacità d’eloquio, riproducendo esattamente il dialogo telefonico, ma soprattutto il tono della chiacchierata, tra l’annoiato e l’ossequioso. Impossibile sbobinare, fate prima a vederlo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aaron (@aaron4 22) Aaron è uncenerino una specie capace di imitare un’ampia varietà di suoni durante la sua vita. Caratteristica che questi uccelli mantengono sia in ...

Scopre il tradimento della moglie tramite i pappagalli di casa. ripetevano: “Vieni, mio marito non c’è” - Scopre il tradimento della moglie tramite i pappagalli di casa. ripetevano in continuazione: "Vieni, mio marito non c'è".vistanet

"Vieni a casa, mio marito non c'è": la moglie lo tradisce, lui lo scopre grazie ai pappagalli - Lo strano caso che arriva dalla Turchia. Un uomo ha scoperto il tradimento della moglie grazie a una frase ripetuta dai due volatili, chiedendo poi di poterli portare in tribunale in veste di testimon ...today