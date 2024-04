Il papà e la mamma danno in adozione la figlia di 3 mesi | Non è adatta a noi

Maurizio Corona , conosciuto come Mauro Corona , nasce alpinista, ma la sua passione per la scrittura lo porta a diventare autore di svariati libri, senza dimenticare che è anche un... (leggo)

Sono diventati genitori da appena tre mesi, ma la presenza di quell'esserino che deve essere accudito è "troppo" per loro che hanno il lavoro come priorità e decidono di dare la bimba in adozione. ... (today)