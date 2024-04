Il Paese dei condoni | pronto un nuovo pacchetto di norme Interesserà l' 80% del patrimonio immobiliare italiano

Il parlamento israeliano ha approva to una legge che consente al governo di chiudere un’emittente straniera che costituisce un danno alla sicurezza dello Stato. Il primo ministro israeliano Benjamin ... (periodicodaily)

“Rivestiti!”, il festival della moda etica e delle economie sostenibili a Bologna - Dal 6 al 7 aprile, nella splendida cornice di Palazzo Re Enzo a Bologna,si terrà la nuova edizione del festival della moda etica e delle economie sostenibili, promosso dalle realtà del commercio equo ...alternativasostenibile

Titoli di stato: cosa sono, quali sono e come funzionano - Scopriamo cosa si intende per titoli di stato, quali sono le differenti tipologie esistenti e quando convengono in base a rendimento, scadenza e interessi.money

L’industria dei microchip a Taiwan ha resistito al terremoto - Tutto il mondo dipende dai microchip prodotti a Taiwan per qualsiasi prodotto elettronico: per ora sembra che non ci sarà un'interruzione delle forniture, ma rimangono molti problemi ...ilpost