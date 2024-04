Il notiziario Barbieri squalificato per un turno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ieri mattina il gruppo guidato da Alberto Aquilani ha proseguito la preparazione sul terreno dell’Arena Garibaldi in vista della trasferta di sabato 6 aprile sul campo del Brescia (fischio d’inizio alle 14). Tra i calciatori c’è un elemento che è certo di non poter prendere parte alla trasferta: si tratta di Tommaso, che nel primo tempo del match contro il Palermo ha rimediato la quinta ammonizione stagionale e di conseguenza è stato fermato per undal giudice sportivo cadetto Ines Pisano. Il terzino quindi tornerà a disposizione per la partita di sabato 13 aprile contro la Feralpisalò all’Arena Garibaldi. Al "Rigamonti" dovranno, inoltre, prestare particolare attenzione ai gialli i diffidati Caracciolo, Veloso, Canestrelli, Leverbe, Piccinini e Calabresi. I nerazzurri vanno avanti con la marcia di avvicinamento alla trentaduesima ...