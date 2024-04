Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il nemico del mio nemico è mio amico. È questa la frase che sintetizza meglio i rapporti tra il governo ucraino e Denis Kapustin, undi estrema destra definito senza mezzi terminidal Bnd, il servizio federale di intelligence tedesco, alla guida del Corpo dei Volontari Russi (Cvr), la più grande delle tre milizie russe anti-Cremlino che combattono per l'e che hanno come obiettivo rovesciare Vladimir. In un'intervista rilasciata a Politico in un albergo nel centro di Kiev, Kapustin spiega di non volere neri e omosessuali nella sua milizia e si definisce «decisamente di destra», ma respinge l'etichetta di neonazi. Di certo il suo ruolo nella guerra è un'arma a doppio taglio per Kiev. «Noi siamo i cattivi, ma combattiamoquelli davvero cattivi», scherza Kapustin, che ...