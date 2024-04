Il Napoli ha battuto il record di utile di bilancio del calcio italiano | 80 milioni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 aprile 2024) Secondo quanto riportato dae Finanza, ilè l’unica squadra italiana in top 10 per gli utili a, precisamente al decimo posto. Il club di Aurelio De Laurentiis ha chiuso ildella stagione 2022/23 con undi quasi 80; è il risultato migliore mai fatto registrare in una squadra di Serie A. Al primo posto c’è il Barcellona nel 2022/23, con l’di più di 300. Seguono le tre inglesi Brighton (2022/23), Liverpool (2017/18) e Tottenham (2017/18). Quinto posto per il Barça nel 2021/22. Poi Manchester City (2022/23), Leicester (2016/17), Liverpool (2014/15), Tottenham (2013/14).delper ilNella scheda del ...