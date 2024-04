Il mondo applaude le infermiere di Taiwan | durante il terremoto vanno a proteggere i neonati video

(Di giovedì 4 aprile 2024) Daldi, il più violento degli ultimi 25 anni, arrivano con il passare delle ore immagini impressionanti, ma anche emozionanti: come quelle che immortalano ledi un reparto pediatrico. Ilpiù violento degli ultimi 25 anni Ilsta facendo letteralmente il giro dele immortala alcuneche proteggono inell’ospedale dimentre tutta l’isola è stata colpita dalpiù forte degli ultimi 25 anni di magnitudo 7,4 mercoledì. La scena è stata ripresa da una telecamera a circuito chiuso installata nella nursery dell’ospedale. LEGGI ANCHEdi magnitudo 7.4 a, il più forte degli ultimi 25 anni. Si ...

Cos’è l’Elvis Act, che vuole tutelare gli artisti dall’IA - Lo stato del Tennessee ha approvato l'Elvis Act: l'Intelligenza Artificiale (AI) non potrà più clonare la voce e il look di Elvis Presley.techprincess

Alcaraz, la spinta di Butler: "Grazie a lui mi sono innamorato del tennis" - Come nella scorsa stagione, anche in questa Butler si è seduto sulle tribune del Kaseya Center ad applaudire l’amico spagnolo di 13 ... altro perché io rispetto davvero tutti in questo mondo del ...gazzetta

Minecraft fa un Pesce D'Aprile bellissimo e gli utenti vogliono che diventi reale - Minecraft è stato recentemente protagonista dell'arrivo dell'aggiornamento Patata Velenosa. Questo aggiornamento ha portato una serie di nuovi contenuti ...tomshw