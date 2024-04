“Il mio turno è finito” | macchinista lascia treno | passeggeri spiazzati

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Il mioqui è”, ildelspiazza i(che rimangono letteralmente a piedi) Scene di ordinaria follia quelle che si sono verificate, in questi giorni, in Spagna dove unè rimasto fermo in stazione a 60 chilometri dalla destinazione. I minuti passavano ed il vagone non ripartiva: sempre fermo allo stesso punto. Ad un certo punto isi insospettiscono e capiscono cosa era realmente successo: ilera completamente sparito. Andato via, come se nulla fosse successo. Motivo? Il suodi lavoro eraproprio in quel momento.(Ansa Foto) Cityrumors.itLa notizia ha iniziato a circolare per tutto il Paese ...