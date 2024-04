Il mio amico robot | la recensione | il cuore della macchina

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il film: Il mioDreams), 2023. Regia: Pablo Berger. Genere: animazione, musical, commedia, drammatico. Durata: 102 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: L’amicizia tra un cane solitario e il suo nuovodi compagnia. Era il 2012 quando Pablo Berger, cineasta spagnolo, conquistò critica e pubblico con il suo secondo lungometraggio, Blancanieves, riletturafiaba dei fratelli Grimm in ottica cinefila, ambientata nella Spagna degli anni Venti e girata come se fosse un film muto. Undici anni dopo, Berger è tornato a tecniche simili per il suo quarto film, il suo esordio nell’animazione, tratto dall’omonimo fumetto di Sara Varon. Un film che ha debuttato al Festival di Cannes e poi raccolto consensi ad Annecy, ...