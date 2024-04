Il medico legale | “Giulia non si è difesa” Pubblico escluso dall' aula | Immagini troppo dure

Milano, 4 apr. (Adnkronos) - "Non c'è alcun tipo di lesioni autoprodotta da Giulia, non c'è nessun tentativo di difesa, l'impressione è che lui l'abbia colpita da dietro, quando le era alle spalle". ... (liberoquotidiano)

Omicidio Senago: medico legale, 'Giulia deceduta per emorragia, feto morto dopo di lei' - Ben 37 colpi, hanno provocato la morte "per emorragia" di Giulia Tramontano, la giovane incinta del piccolo Thiago ...sardegnalive

Processo Impagnatiello, la parola ai medici legali. I familiari di Giulia: "Lotteremo ogni giorno per la giustizia" - All'udienza, alla quale i familiari di Giulia Tramontano non prenderanno parte, saranno sentiti i medici legali e i consulenti, per ricostruire i dettagli del femminicidio. Sempre sui social, Loredana ...milanotoday