Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo raid nella notte, intorno alle 4 e 30 circa, al liceo Scientifico ‘Rummo’ , in via Santa Colomba a Benevento. Ignoti, dopo essere riusciti ad entrare all’interno ... (anteprima24)

Il Liceo dei Cittadini, via al ciclo di incontri al Galilei. Dibattiti di educazione civica con esperti per i giovani - Tre personalità di spicco come Amato, Dalla Chiesa e Cartabia si confrontano con gli studenti del Liceo Galilei di Legnano su temi cruciali per l'educazione civica e la cittadinanza attiva.ilgiorno

Lo studio “Impresa“ da ragazzi . Letteratura in inglese, robot e canto: "Il futuro nello zaino di scuola" - I racconti dei giovani in vista della partenza al Villoresi di Monza del primo Liceo Stem voluto da Assolombarda ...ilgiorno

Meglio Platone degli influencer. La “versione“ di Annachiara - Invece il compiacimento per la mia scelta come quella dei miei compagni della terza BC del Liceo Galilei di Legnano si esaurisce talvolta in una smorfia quasi di compassione. Gli open days proposti ...quotidiano