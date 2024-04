Il libro Némesis della scrittrice romana Sabrina Morelli proposto alla seconda edizione del Premio Strega Poesia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024) IldelSpiega l’autrice «Ho voluto ricreare in questa Silloge uno spaccatonostra amara e cruda realtà, che può sembrare l’unica realtà e che, per questo, ci fa sentire impotenti, ma, nonostante tutto, nel dolore più oscuro in cui versa l’anima, ciascuno di noi può creare un ponte verso l’infinito, verso la vera casa dell’anima. Ancora un grandissimo successo per la talentuosa, in rampa di lancio, che, con il suo ultimo ...