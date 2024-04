Il lavoro strategico dei paesi europei per collegare meglio l’Ucraina all’Ue

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sono le dieci del mattino e una valanga di valigette, zaini e borse si riversa nei binari di Rava-Ruska, al confine tra Ucraina e Polonia. Circa duecento persone sono intente a spostare i loro bagagli dal treno con cui sono arrivati a Leopoli a quello che li porterà fino a Varsavia. Il viaggio dura circa dieci ore, ma si interrompe per un’ora a metà strada: i treni ucraini, infatti, sono costruiti per operare su binari con uno scartamento diverso da quello standard dell’Unione. Così, i passeggeri sono costretti a viaggiare su due mezzi diversi e a ritardare il loro arrivo nella capitale polacca (e dovendosi anche portare in giro per la stazione di Rava-Ruska le loro valigie). La tratta, rimasta inattiva per quasi vent’anni, è stata rimessa in funzione a ottobre dello scorso anno: un passo in avanti verso la semplificazione degli spostamenti tra Unione europea e Ucraina. Resta però il ...