Il governo salva Daniela Santanchè per ora | respinta la mozione di sfiducia

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nessuna soropresa alla Camera dei Deputati, dove la maggioranza "allargata" a Italia Viva e ad altri esponenti di area centrista delle opposizioni ha respinto con 213 no contro 121 sì ladicontro la ministra del Turismo,, su cui pendono diversi procedimenti...

Isee più leggero per oltre sei milioni di nuclei che ricevono l? Assegno unico per i figli. I soldi dell?aiuto escono dal calcolo dell?indicatore economico: i beneficiari... (ilmessaggero)

A Patrica le Case a 1 euro , ma si fa fatica a venderle: parla il sindaco del comune in provincia di Frosinone (notizie.virgilio)

ASCOLI Il Piceno si è risvegliato ieri mattina con la paura: la bozza di un decreto legge in consiglio dei ministri annunciato mercoledì dal ministro Giorgetti aveva rischiato di... (corriereadriatico)

Intercettazioni, un altro bluff: la maggioranza è spaccata e il governo rinvia la stretta - Il governo, tramite il vice ministro della Giustizia Francesco ... che stabiliva una durata complessiva delle intercettazioni non superiore a quarantacinque giorni, salvo che nei procedimenti in ...ilriformista

Il governo a lavoro per abbattere le liste d’attesa. A Torino: 9 mesi per una visita al cuore - Il governo annuncia un piano per abbattere le liste d’attesa nella sanità pubblica, ma nel frattempo i tempi legati sia alle visite specialistiche che agli accertamenti diagnostici, fanno venire i bri ...telecitynews24

Premierato, la «corsa» riparte. Ma la legge elettorale è uno scoglio - Riforma costituzionale, martedì l’appuntamento in Commissione. Santanchè e Salvini: mercoledì le mozioni di sfiducia ...corriere