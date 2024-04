Il giovane Berlusconi | la docuserie sul “Cavaliere” arriva su Netflix

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dagli esordi negli Anni ’70 all’invenzione della TV commerciale fino all’arrivo in politica: Ilapproda su. Lanasce come produzione B&B Film e si avvale della regia di Simone Manetti, il quale è riuscito a mettere insieme testimonianze inedite di persone che hanno conosciuto il “”. Dentro gli archivi iconici e inediti, e tra le testimonianze dei più stretti collaboratori di Silvio– personaggi noti, ma anche tecnici, autori, pubblicitari, figure chiave che hanno contribuito al suo successo personale e a quello della sua televisione – e di coloro che lo hanno avversato e criticato. Un racconto avvincente, dietro le quinte dell’impresa culturale che ha cambiato il costume e i consumi di intere generazioni, prima in Italia e ...