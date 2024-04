(Di giovedì 4 aprile 2024) Prezzo del gas in linea con la chiusura di ieri sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna a maggio èa 25,6al

Maurizio Gasparri è tornato a porre, anche in Commissione Antimafia, il tema dell’opportunità della partecipazione ai lavori sul Caso Dossier aggio del deputato M5S, Federico Cafiero de Raho , già ... (secoloditalia)

Un Convento francescano di Roma vittima del fenomeno delle bollette pazze: recapitata una maxi richiesta per la fornitura del gas, con un importo da capogiro, ben 18mila euro l’importo. I frati ... (ilcorrieredellacitta)

Il gas parte piatto a 25 euro al Megawattora - Prezzo del gas in linea con la chiusura di ieri sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a maggio è piatto a 25,6 euro al Megawattora.quotidiano

Snam aumenta al 30% la propria quota di partecipazione nel rigassificatore di Rovigo (Adriatic Lng) - Come parte degli sforzi per diversificare gli approvvigionamenti di gas del Paese, in seguito alla crisi russo-ucraina del 2022, Snam ha anche acquisito il rigassificatore galleggiante Bw Singapore.firstonline.info

Il Cisterna Volley cede al Piacenza in quattro set - CISTERNA – Il Cisterna Volley chiude con una sconfitta (1-3) il primo match dei play-off per il quinto posto contro il Gas Sales Bluenergy Piacenza. I pontini hanno iniziato bene i primi due set appro ...radioluna