Il fruttosio “potenzia la risposta immunitaria contro il cancro ai polmoni”? Berrino | “Per ora nessuna relazione con il mondo reale”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Le conclusioni di questo studio sembrano contraddire quanto finora sapevamo sullaconsumo die insorgenza di tumori. Si tratta dello studio condotto da un gruppo di ricercatori dello Shanghai Chest Hospital e dell’Università Jiao Tong di Shanghai che ha rivelato che il– uno zucchero semplice, contenuto naturalmente nella frutta, nel miele e, in forma di additivo, in alcuni alimenti dolci – può essere un alleato del nostro sistema immunitario nel contrastare il tumore. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Cell Metabolism* e commentati in un editoriale riportato su Nature Immunology**. “Che ilsia associato alla crescita di alcuni tumori, come quelli intestinali, e delle mestastasi lo sapevamo da tempo”, ha commentato Paolo Ascierto, presidente della ...