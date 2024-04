Il fine dining tra le nuvole

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tra i molti effetti del Covid c’è stato quello di incoraggiare (in chi può permetterselo) il ricorso al trasporto privato, anche quando si tratta di velivoli! Secondo i vettori di noleggio di aerei privati, dallo scoppio della pandemia la domanda globale di jet privati di lusso ha subito una forte espansione (con 4,2 milioni di voli e un aumento del quaranta per cento di decolli e atterraggi di business jet solo negli Stati Uniti nel 2020), raggiungendo il punto più alto da prima della crisi finanziaria del 2008. Secondo il Financial Times, la domanda è stata così alta che nel 2021 fornitori come NetJets (che ha riportato il record di richieste di volo dei suoi quasi sessant’anni di attività) ha investito miliardi di dollari in nuovi aerei, ma anche nell’offerta di servizi aggiuntivi a bordo. E tra questi non poteva mancare la proposta di una ristorazione di lusso, adatta ...