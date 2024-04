Il farmaco per la SLA Relyvrio verrà ritirato dal mercato | afferma il suo produttore

Leggi tutta la notizia su newsnosh

Il ritiro di, trattamento per la SLA Ildel, approvato per la sclerosi laterale amiotrofica, ha annunciato il ritiro dala causa della mancanza di efficacia provata in uno studio clinico su larga scala. La società Amylyx Pharmaceuticals ha avviato il processo di ritiro negli Stati Uniti e in Canada. I nuovi pazienti non potranno più iniziare il trattamento, ma coloro che lo assumono attualmente potranno passare a un programmalogico gratuito. Controversia e azione legale Nonostante l'approvazione della Food and Drug Administration nel 2022, che non confermava l'efficacia nel prolungare la vita o rallentare