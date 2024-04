Il disorientamento scolastico Paura della scelta sbagliata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Hai scelto la scuola? Hai fatto l’iscrizione?. Queste sono le domande che noi alunni di terza media sentiamo continuamente dal mese di settembre al mese di febbraio dell’ultimo annoscuola Secondaria di primo grado. Da febbraio in poi si passa a "pronto per gli esami?". Sono domande per noi molto assillanti come il fastidioso ronzio delle zanzare durante le pacifiche notti estive. Domande che non ci aiutano ad affrontare con maggiore tranquillità questi im portanti passaggi delle nostre vite. Lascuola superiore mette in difficoltà tutti noi studenti che inevitabilmente ci sentiamo disorientati. Non conoscendo noi stessi e ciò che vogliamo diventare, ci facciamo influenzare da genitori, professori, amici, social. Qualcuno si affida a Dio, qualcuno ai Santi, i più scettici al Caso. Secondo quanto riportato dal sito ...