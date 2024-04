Il “diritto all’eleganza” va a processo | i ‘Soumahoro’ rinviati a giudizio

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 4 aprile 2024) Brutte notizie per la famiglia Soumahoro. Dopo lo scoppio dello scandalo sulle cooperative dei migranti, la moglie e la suocera del deputato ex Alleanza Verdi e Sinistra sono state rinviate ainsieme agli altri indagati. Il Gip di Latina, Giulia Paolini, ha infatti accolto le richieste del pm Giuseppe Miliano: tutti i protagonisti della vicenda (Liliane Murekatete, Marie Therese Mukamitsindo, Michel Rukundo e Aline Mutesi) inizieranno ilil prossimo 11 giugno, quando è stata già fissata la prima udienza. Le accuse di cui devono rispondere gli indagati vanno dalla bancarotta alla frode in pubbliche forniture, fino ad arrivare all’auto-riciclaggio. Parliamo di diversi milioni di euro che la famiglia Soumahoro, tramite le cooperative Karibù e Consorzio Aid, avrebbe ottenuto dalla Prefettura di Latina e da altri Enti diversi milioni di ...