Il deputato leghista e i contatti con “l’amico” arrestato nell’indagine di Bari | “Mi chiamò per essere assistito Ero già consigliere | rinunciai”

(Di giovedì 4 aprile 2024) C’è anche ildella Lega Davide Bellomo tra i politici citati nelle carte dell’inchiesta della procura diche ha portato ai domiciliari Sandro Cataldo, marito dell’ormai ex assessora regionale Anita Maurodinoia, con l’accusa di corruzione elettorale. L’onorevole del Carroccio e avvocato penalista, non indagato, è citato perché sostanzialmente è tra i primi a venire a sapere che Armando Defrancesco, il “delfino” di Cataldo, nel 2021 aveva intenzione di “vuotare il sacco”. I due, si legge nell’ordinanza di custodia cautelare, sono “amici di vecchia data” e ilviene contattato per decidere sul da farsi da un punto di vista formale. Vive insomma quasi in presa diretta la genesi dell’indagine e – secondo degli investigatori – dà un consiglio allo stesso Defrancesco, che in quel momento aveva rotto i rapporti con ...

Un ex deputato leghista ha consegna to a un finto avvocato gioielli per 200mila euro e 2.500 euro in contanti. L'uomo, un 48enne , è stato arrestato per truffa.Continua a leggere (fanpage)

Ecco chi saranno i candidati alle Europee in Sicilia, le liste e i giochi per i (pochi) posti rimasti - Manca poco alle presentazione ufficiali delle liste in Sicilia per le Europee e ci sono già i nomi in ballo, le trattative quasi concluse ...blogsicilia

Bollette: ma, alla fine, è meglio il mercato libero o quello tutelato - Per Gusmeroli "finalmente il tema delle possibilità di risparmio in bollette, ritornando dal mercato libero al mercato tutelato, sta diventando di dominio pubblico" ...energiaoltre

Salvini, mozione di sfiducia bocciata. Oggi il voto su Santachè, Iv sta con il governo: «Diremo no» - Matteo Salvini non c’è quando si parla di lui e tutte le opposizioni lo attaccano rinfacciandogli i legami con il partito di Putin. Non è in aula quando si vota su di lui.ilmattino