Il David di Donatello femminista e immigrazionista | vogliono imporci cosa pensare

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr – Qualcuno ogni tanto delira dicendo che “il politicamente corretto non esiste”. Per carità, si tratta di una barzelletta utile alle risate degli svegli e alla tonteria degli assimilati, quindi vale per quello che è. In ogni caso, la pioggia di candidature che ai prossimidiè arrivata per i film C’è ancora domani di Paola Cortellesi e Io capitano di Matteo Garrone non può lasciare indifferenti. Soprattutto alla voce che interessa di più l’Italia attuale: quella della propaganda liberal progressita. O politicamente corretta. O woke. Perché è facile mettere tutto in quello che è un calderone unico.di, pioggia di liberal-progressismo a basso costo Insomma, qua si deve vincere ad ogni costo. Indipendentemente dalla qualità delle pellicole che non è mia intenzione mettermi a ...