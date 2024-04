Il Consorzio del Prosciutto di Parma al Festival della Green Economy

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 4 aprile 2024)– Ildeldisale sul palco del, in programma adal 5 al 7 aprile, per parlare di tradizione, ricerca e sfide per l’innovazione. Nel vivace contestomanifestazione – animata anche quest’anno dalle testimonianze di imprenditori, economisti, studiosi e professionisti da vari settori – L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: “Bosco Vigna”, il progetto-manifesto di Fontanafredda per la biodiversità sul tema del cambiamento climatico La plastica in acque rischia di arrivare sulle nostre tavole Unione Europea: nuova sollecitazione per l’Italia riguardo lo ...