Il Comitato europeo contro la tortura è in Italia per visitare le carceri (che scoppiano di detenuti) - Una delegazione del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d’Europa è in Italia per valutare l'emergenza carceraria. Ma con le ...ilfoglio

Maranello, inaugurata la sede del Comitato elettorale per Luigi Zironi - Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ...lapressa

Comitato Media e Minori: "Video nelle scuole per preparare i ragazzi a tutte emergenze" - Preparare i ragazzi a gestire tutte le situazioni di emergenza, dagli incendi fino anche ad eventuali atti terroristici: questo l'obiettivo dell'iniziativa su cui sta lavorando Jacopo Marzetti, presid ...adnkronos