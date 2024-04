Il color quasi turchese e la spavalderia del vivere

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nella puntata precedente ho dimenticato una radice e ho lavorato poco alla preparazione di une. Lo zeppo dolce, questa è la radice. Va aggiunta alla mercanzia nella mia cassetta di ristori al cinema (hai presente lo zeppo dolce? Lo mastichi, addolcisce la saliva e diventa stoppa). Ile lo direima non basta. È ile del davanzale della finestra in casa di mia zia (quello sul quale sedevo come Edna O’Brien; anche lei affacciava su quella segheria che è il mondo esterno?). Ho la sua tinta in mente, il pensiero è un ottimo imbianchino e va a memoria. Ma nel passaggio dalla mente alle parole ogni volta devo stare lì a mettere etichette sui flaconi, sui tubetti, su barattoli di vernice, ogni volta devo affacciarmi nella bottega delista (scrivere è una cosa antica, le botteghe ...