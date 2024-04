Il centrocampista Lollo | Sono pronto a firmare di nuovo per restare a Siena»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) "Avevo già un accordo perla scorsa estate, poi per vari motivi ho firmato soltanto per un anno. Ma si tratta solo didi, non c’è nessun problema. La mia intenzione è senza dubbio quella di rimanere a". A parlare, al Fol, ilbianconero Lorenzoa proseguire la sua avventura sulle lastre, in Serie D. Mister Magrini lo ha piazzato, durante l’anno, davanti alla difesa. Sarà questa la sua posizione anche il prossimo anno? "Mi metto a disposizione dell’allenatore – ha detto–, qualsiasi ruolo mi chiederà di fare, lo farò". Poi un passo indietro. "Guardando alle prime partite – le sue parole –, non è stato facile, soprattutto la prima a Borgo San Lorenzo, quando dopo pochi minuti siamo andati in ...