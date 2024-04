Il Centro Italia modello di innovazione sostenibile Ecco come secondo Cianciotta e D’Adamo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 4 aprile 2024) Lo sviluppoè un principio guida per le società che intendono progredire oltre le misure meramente economiche del benessere. I risultati di una recente pubblicazione scientifica di Idiano, Cristina Di Carlo, Massimo Gastaldi e Antonio Felice Uricchio sostengono un approccio pragmatico e non ideologico alla sostenibilità, affermando che il vantaggio competitivo non dipende dalle differenze territoriali, ma dalla capacità competitiva delle regioni di valorizzare e integrare le loro caratteristiche su scala globale. Quindi il concetto del Made in Italy non mira ad inasprire le disparità regionali, ma a combinare le eccellenze territoriali per essere maggiormente competitivi in un contesto globale che si sta trasformando in maniera radicale. Lo studio suggerisce una maggiore partnership delle università con l’industria e le ...