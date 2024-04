Il caso Goldman ai Rendez-Vous Nuovo Cinema Francese 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il regista Cédric Kahn sarà presente aiil 5 aprile, per presentare il suofilm, Il. Dove è stato presentato “IL”? Il film è stato presentato in anteprima al 76° Festival di Cannes 2023 nella sezione Quinzaine des Réalisateurs ed è stato candidato a cinque premi César. Il: sinossi Nel novembre del 1975 inizia il secondo processo a Pierre, attivista di estrema sinistra condannato in primo grado all’ergastolo per quattro rapine a mano armata, una delle quali causò la morte di due farmacisti. In quest’ultimosostenne la sua ...