Il campionato Domenica la Juve Ultima chiamata per la zona Europa

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dalla notte di coppa Italia a quella della super-sfida disera, a Torino (ore 20.45), a casa dellantus. La Fiorentina tornerà in campo contro i bianconeri per quella che – concretamente – sarà l’ultimissima occasione per rimanere aggrappata al treno che porta all’della prossima stagione.che in ogni caso, difficilmente potrà essere il gradino superiore alla Conference League, dove la Fiorentina corre già da due stagioni. E la gara fra lantus e la Fiorentinarappresenta comunque l’ennesimo incrocio pericoloso contro i due ex, Chiesa e Vlahovic, che proprio in occasione della copppa Italia, nel turno dell’altra sera contro la Lazio, sono tornati a segnare in coppia e a riportare lasulla strada della vittoria. Dopo la sfida di Torino, trasferta di ...

Domenica notte la Primeira Liga vivrà una tappa che potrebbe determinare tanto per la lotta al titolo: il Benfica, al momento primo in classifica con due punti di vantaggio sullo Sporting (che deve ... (infobetting)

SAN GIOVANNI Riparte il campionato di Basket serie A2 femminile, dopo la sosta per la disputa delle finali della coppa Italia a Roseto degli Abruzzi. Per la cronaca la coppa Italia l’ha vinta il ... (sport.quotidiano)

Il finale di stagione. Il cammino verso la salvezza appare decisamente in salita - Cambia la guida tecnica in casa Pistoiese ma non la necessità, o sarebbe meglio dire l’urgenza, di raccogliere quanti più punti possibili nelle cinque giornate mancanti da qui al termine della stagion ...msn

Alberto Naska e Ian Rocca pronti per il primo appuntamento MitJet Italia Racing Series - Sabato 6 aprile race 1 alle 12.20 e race 2 alle 18; Domenica 7 aprile race 3 alle 9.15 e race 4 alle 13.45: i 29 iscritti tra volti noti e new entries sono pronti a schierarsi in griglia per dar ...calciomagazine

"QUESTI SIAMO" È BELLO DIRLO OGGI E RIPETERSI Domenica - Certo che la Fiorentina oltre a prendere per il “naso” Gasperini e i suoi, si diverte anche a sbeffeggiare noi poveri tifosi viola facendoci sbalzare l’umore come non mai ...firenzeviola