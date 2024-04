Il Botswana vuole spedire 20mila elefanti in Germania Come? Le ipotesi della stampa tedesca

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il presidente delMokgweetsi Masisi ha fatto un’offerta allache suonauna minaccia: inviare in20 mila. Nel dicastero dell’ambiente tedesco, infatti, si fa largo l’di limitare l’importazione dei trofei di caccia dei bracconieri per preservare la conservazione delle specie in via d’estinzione. Secondo Masisi è proprio a causa di queste politiche di tutela se negli ultimi anni il numero didelè esploso. Il Paese ne conta oltre 130 mila, ovvero circa un terzo di tutti glidell’Africa. E a sentire il presidente dello Stato africano la convivenza sta diventando complicata. «Provate voi a vivere con gli» Da qui l’idea che i ...

