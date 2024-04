Il bizzarro “18746 Express” | quando il treno diventa protagonista

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 4 aprile 2024) In un mondo dove l’efficienza dei trasporti pubblici è spesso più un miraggio che una realtà concreta, c’è un eroe che si distingue tra tutti. E non è unsuperveloce che collega le capitali europee in un battito di ciglia. Si tratta del “”, un vero capolavoro di non-funzionalità che ha conquistato il cuore dei pendolari tra Chiusi e Arezzo. Questosi fa beffe delle convenzioni: invece di collegare efficientemente due punti, preferisce offrire uno spettacolo ad alta velocità, specialmente alla stazione di Terontola. Qui, incredibilmente puntualissimo alle ore 8:08, invece di fermarsi come ci si aspetterebbe da un qualunqueche si rispetti, ilaccelera, sfrecciando davanti alle facce attonite dei pendolari con la grazia di una gazza ladra che si ...