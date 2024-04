Il 18 aprile a Frascati il concerto dedicato ai pazienti oncologici

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il 18alle 18.30 si terrà a(RM), in via Romita 1, presso il Teatro della Chiesa di San Giuseppe Lavoratore, ildi Primavera. L’orchestra Artemus, diretta dal M° Alfonso Todisco, violino solista M° Loreto Gismondi, eseguirà Le Quattro Stagioni di A. Vivaldi. L’evento è organizzato da Infoestetica e presentato dall’editore Giancarlo Loiacono. L’ingresso è ad offerta libera, il ricavato verrà devoluto per il progetto #parruccasospesa. L’ingresso è ad offerta libera per coloro che volessero contribuire al progetto #parruccasospesa e donare una quota che contribuirà all’acquisto di una parrucca destinata ai. Già da alcuni anni, Infoestetica ha dato voce alle iniziative promosse dalla medicina sociale, in particolar modo quelle orientate al benessere dei ...