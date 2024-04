(Di giovedì 4 aprile 2024) Trema il Pd, si preoccupa il sindaco Roberto Gualtieri (“questo non vuole il termovalorizzatore”), aggrotta la fronte Nicola Zingaretti (“ma sinel centro?”) perché lui ritorna, e co... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Giuseppe Conte avrebbe detto "no" a un posto in lista per Virginia Raggi alle prossime elezioni europee . Per un altro ex sindaco invece le cose potrebbero andare diversamente: Ignazio Marino sta ... (fanpage)

La corsa per le Europee: "Salis non sarà candidata". Schlein smentisce le voci. E ferma il totonomi: prima la squadra - Ancora distinguo su Marco Tarquinio. Ignazio Marino con la sinistra cerca la rivincita sul suo ex partito. "Questa ipotesi non è in campo, non c’è in corso nessuna trattativa". La segretaria del Pd ...quotidiano

Ignazio Marino si candida alle europee. Nel Pd romano pensano di raggiungere Bettini in Thailandia - Il sindaco marziano, defenestrato dal Campidoglio, rimette piede in politica e si presenta per correre per Bruxelles. Ma lo farà con i Verdi e Sinistra italiana. Da Zingaretti a Gualtieri, panico tra ...ilfoglio

Ignazio Marino si candida a Bruxelles: la rivincita del “marziano” che punta a battere Renzi - Un po’ rivincita, un po’ vendetta. Ignazio Marino da Philadelphia a Bruxelles, passando per Roma, aspira a fare il chirurgo dell’europeismo candidandosi alle elezioni Europee con la lista Alleanza ...roma.repubblica