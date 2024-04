Ignazio Marino presenta la candidatura per le Europee | tenetevi forte | si paragona a Terminator video

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dieci anni dopo la sua cacciata, a furor di popolo (romano), l’ex sindacotorna a Roma. Stavolta punta addirittura all’Europarlamento: il marziano, mette fine al suo esilio americano e si lascia convincere da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, a tornare sul luogo del delitto. Candidato all’Europarlamento per Bonelli e Fratoianni Barbetta brizzolata, arrivo in bicicletta e zaino sulle spalle,arriva nella conferenza stampa organizzata nella nuova sede della Stampa Estera a Roma, in quel Palazzo Grazioli che è stato residenza e quartier generale di Silvio Berlusconi, a pochi metri dal Campidoglio,sciorina frasi da marziano. O da smemorati. Perché solo chi non ricorda i danni fatti dal sindaco Pd, cacciato dal suo stesso partito, può davvero prendere sul serio la ...

Il marziano Ignazio Marino si candida in Europa. Tutte le foto di Pizzi - To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or ...formiche

Elezioni Europee 2024, Ignazio Marino si candida con Avs: "Io come Terminator" - Nel corso della conferenza stampa di Alleanza Verdi Sinistra, Ignazio Marino ha parlato di diverse tematiche. Sulla situazione a Gaza è stato molto diretto: “Come si può accettare che di fronte a una ...tg24.sky

Marino alle Europee: Il mio slogan "I'll be back", come Terminator - Roma, 4 apr. (askanews) - Candidato alle elezioni europee per Alleanza Verdi-Sinistra, Ignazio Marino dice che il suo slogan, ispirato a Arnold Schwarzenegger in Terminator, è "I'll be back". "La mia ...notizie.tiscali