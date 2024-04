Ignazio Marino candidato per Avs | “Né marziano né Conte di Montecristo In campo contro le armi e per la sanità pubblica”

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’ex sindaco di Roma,, torna incon Alleanza Verdi Sinistra che lo candidano come capolista nel Centro Italia. Parole d’ordine: no allee gestione dell’immigrazione. “Non sono néné ildi” che cerca vendette, dopo che la sua esperienza da sindaco della Capitale si interrompe con i consiglieri di maggioranza che si dimisero, andando dal notaio, dopo mesi di polemiche in Campidoglio., durante la conferenza stampa con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ha molto insistito sulla sua netta contrarietà a nuovi ingenti investimenti in armamenti, tema che lo accomuna a Michele Santoro. E proprio il nome diera stato associato e ...

È ufficiale. L’ex sindaco di Roma Ignazio Marino sarà candida to per Avs alle prossime elezioni europee, e correrà come capolista nella circoscrizione centrale . L'annuncio è stato fatto in conferenza ... (gazzettadelsud)

Europee, il ritorno di Ignazio Marino: "I'll be back" - (LaPresse) "Un titolo per il mio ritorno in campo In sala operatoria mi prendono in giro per la mia passione per i film di Schwarzenegger.stream24.ilsole24ore

Dagli Stati Uniti a Bruxelles, Marino ci riprova e si candida alle europee con Alleanza Verdi e Sinistra - Dagli Stati Uniti a Bruxelles, L'ex sindaco Ignazio Marino tenta il bis in politica entrando nella lista di Fratoianni e Bonelli ...lanotiziagiornale

Europee, Avs candida l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino nella circoscrizione centro - Roma, 4 apr. (askanews) – Ignazio Marino sarà candidato nelle liste dell’Alleanza Verdi-Sinistra alle europee. Lo hanno annunciato Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli in conferenza stampa, insieme all’ ...askanews