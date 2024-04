Ieri il passaggio di consegne L’ammiraglio Flavio Biaggi al Comando Marittimo Nord

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) "Mi hanno sempre fatto sorridere gli ufficiali che nel momento del congedo indugiano sui risultati raggiunti. Io parlerò di ciò che non sono stato capace di fare e l’elenco potrebbe essere lungo". Non sono state certo le solite parole di rito quelle pronunciatemattina delPierpaolo Ribuffo durante la cerimonia di avvicendamento delinterregionale. "Non sono stato in grado di contrastare il degrado delle nostre infrastrutture che versano in uno stato che a volte costringe la nostra gente ad operare in condizioni non facili. Non sono riuscito a favorire l’assunzione di nuovo personale civile, fondamentale per mettere in campo le nostre capacità strategiche. Non sono, poi, stato in grado di avviare il progetto di rilancio dell’arsenale". Non un mea culpa ...