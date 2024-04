Identità digitale europea | un portafoglio digitale sicuro e affidabile entro il 2030

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il programma strategico per il decenniostabilisce le finalità e gli obiettivi digitali di un quadro dell’Unione che dovrebbe condurreila un’ampia diffusione di un’, volontaria e controllata dagli utenti, che sia riconosciuta in tutta l’Unione e consenta a ciascun utente di controllare i propri dati nelle interazioni online. La “dichiarazionesui diritti e i principi digitali per il decennio” sottolinea il diritto di ogni persona di avere accesso a tecnologie, prodotti e servizi digitali che siano sicuri e protetti e tutelino la vita privata fin dalla progettazione. Ciò include la garanzia che a tutte le persone ...

La rivoluzione dell? Identità digitale è partita. Il via libera all?It Wallet è arrivato in Consiglio dei ministri a fine febbraio. Il portafoglio digitale , tanto caro... (ilmessaggero)

La privacy prima di tutto: le soluzioni di Utiq per un digital adv sostenibile e affidabile: ... ma ha anche la missione più ampia di favorire un marketing digitale più responsabile e affidabile ... ossia in nessun modo riconducibile alla loro identità, e come venga utilizzato e per quali finalità.

Il portafoglio digitale italiano sta arrivando e ci cambierà la vita: ... Zecca dello Stato che già oggi produce la carta di identità elettronica , avrà il compito di certificare all'origine l'identità digitale. Un secondo passaggio sarà attuativo e riguarderà i cittadini.