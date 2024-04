Ida Platano mette spalle al muro Mario a UeD | lui in difficoltà | Tina lo punge

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 4 aprile 2024) La puntata del 4 aprile di Uomini e Donne è iniziata con IdaCusitore al centro dello studio. Dopo la messa in onda dell’esterna, dove sono stati affrontati temi molto importanti, i due si sono confrontati in studio, ma non si è parlato solo di questo. Ecco cosa è successo. Riavvicinamento tra Ida ea Uomini e Donne: domande importanti Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un confronto stranamente pacifico tra IdaCusitore. Dopo essersi fatti la guerra per tante puntate, i due hanno trascorso un’esterna piacevole. Ida ha mostrato al corteggiatore il famoso filmato che aveva fatto registrare a sua nonna in occasione del compleanno di lui. Il cavaliere è rimasto molto colpito, sta di fatto che ha voluto replicare con tanto affetto. Durante l’esterna, ...