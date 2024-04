Ida Platano | colpo di scena a “Uomini e Donne” | cosa succede

Forse aveva davvero ragione Maria De Filippi quando, giorni fa nel corso di un dialogo con Raffaella, disse di non essere sicura che Ida Platano arrivasse ad una scelta. Dopo sette mesi di trono a ... (caffeinamagazine)

Non solo Gemma Galgani e Tina Cipollari. A Uomini e Donne tiene banco anche il trono di Ida Platano. L'ex dama del trono Over non ha avuto molta fortuna con gli Uomini conosciuti all'interno del ... (tvpertutti)