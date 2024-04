I tifosi dell’Aston Villa furiosi con Zaniolo | “Tornatene in Italia”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Inon le hanno mandate a dire a Nicolò: scatta la polemica nei confronti del calciatore della nazionale azzurra Nella serata di ieri, mercoledì 3 aprile, è scesa in campo la Premier League con tre incontri. Tra questi il match tra Manchester City ed Aston. Non c’è stata assolutamente partita visto che la squadra allenata da Pep Guardiola ha avuto la meglio nei confronti dei ragazzi di Unai Emery per ben 4.1 con un Phil Foden letteralmente scatenato (ed autore di una tripletta). Partita assolutamente da dimenticare, invece, per lo sconfitto Nicolò. Tanto è vero che la sua prestazione non è affatto passata inosservata. Nicolòbersagliato dalle critiche (Foto LaPresse) Notizie.comIn particolar modo su una azione che ...

