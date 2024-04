I Selton tornano con il disco Gringo Vol 1 | da oggi in pre-order

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 4 aprile 2024) , e che presenteranno dal vivo al MiAmi Festival di Milano e in un mini tour in Brasile Che qualcosa stesse per succedere in casaè stato chiaro quando la band italo-brasiliana ha azzerato i propri profili social e – a partire dalla scorsa settimana – del verde ha iniziato a popolare i loro canali. È finalmente arrivato il momento dell’annuncio: il prossimo venerdì 10 maggio usciràVol.1, settimo album in studio della band di Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar, Ramiro Levy. Si tratta, come si intuisce dal nome, della prima parte di un doppioche inaugura per il trio un 2024 che si preannuncia ricco di musica. Ilsarà disponibile per Island Records/Universal Music Italia su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici: LP nero per tutti gli store ed edizione deluxe con LP trasparente e ...