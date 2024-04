I quattro giorni della Vespa Strade chiuse e campeggi | ecco la mappa definitiva

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pontedera, 4 aprile 2024 – A due settimane dall’inizio delworld days prendono forma i dettagli dell’evento. Viabilità, divieti, aree camper e tanto altro:le ultime novitàmacchina organizzativa che deve far fronte a migliaia di vespisti in arrivo da tutto il mondo. Senza contare i tanti appassionati delle due ruote che si aggregheranno, dal 18 al 21 aprile. Da ricordare, infatti, che ilVillage al Mercato è a ingresso libero e tutte le manifestazioni e concerti sono liberi. Un radunoa Pontedera (foto d’archivio) Intanto ieri è arrivata la conferma delle aree camper dislocate sul territorio. Sono due le tipologie: una definita gold e che sarà a pagamento e solo su prenotazione. Le aree individuate saranno in piazzaResistenza (parcheggio ...

