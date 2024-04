I pronostici di giovedì 4 aprile | Premier League | Eredivisie e Liga

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 4 aprile 2024) Idi: ci sono due partite di, tre die un recupero di. Continua la corsa del Liverpool per la vittoria del titolo nell’ultima stagione dell’era Klopp: contro lo Sheffield United ultimo in classifica e peggiore difesa del campionato con 77 gol subiti è lecito attendersi l’ennesima goleada da parte dei Reds, migliore attacco interno del torneo con 40 reti in 15 partite. In ritardo rispetto all’Arsenal nella differenza reti, decisiva in caso di arrivo a pari punti, questa è l’occasione giusta per diminuire lo svantaggio. L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp (LaPresse) – IlVeggente.itL’altra partita didelè invece la sfida tra due deluse, ...