I programmi animaleschi utili a soddisfare gli istinti della plebe

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pare che “Belve” piaccia a molti. Perché sono molti i pagani. Solo un pagano può apprezzare le ostentazioni di ferocia. E quello di Francesca Fagnani non è il solo programma animalesco, ce n’è un altro dal titolo non meno ferino, “Le iene”. Sono troppo cristiano per non sapere che questa ostentata disumanità serve agli, la stessa che al circo si eccitava coi leoni e i gladiatori. E’ possibile che le intervisteFagnani siano meno sanguinolente di premesse e promesse, non so, ma a me basta il titolo zannuto per starne lontano. Mi danno un fastidio terribile le interviste incalzanti, le domande che vogliono essere imbarazzanti. “Non fare a nessuno ciò che non piace a te” (Tobia 4,15). A me non piace essere messo in difficoltà, non piace mettere qualcuno in difficoltà, ...