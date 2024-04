I pregiudizi degli algoritmi | stereotipi di genere e razziali nell’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 4 aprile 2024) di Anna Toniolo La disparità diè una questione molto radicata, sia in Italia che negli altri Paesi del mondo, e si manifesta attraverso vari ambiti, riflettendo secoli di disuguaglianze e discriminazione sistemica. Persistono problemi come la violenza di, la differenza salariale tra uomini e donne, ma anche la sottorappresentazione femminile nei ruoli di leadership e la disparità in ambito medico. Disuguaglianze che si intensificano ancora di più quando si parla di donne non bianche. Basta pensare, ad esempio, che negli Stati Uniti le donne nere hanno quasi tre volte più probabilità di morire per complicazioni legate alla gravidanza rispetto alle donne bianche o ispaniche. Secondo l’Indice delle norme sociali di(Gsni) del 2023, che copre l’85 per cento della popolazione globale ed è elaborato dall’Undp, il ...