I passeggeri si tuffano in mare per sfuggire all' incendio su un traghetto

(Di giovedì 4 aprile 2024) Panico a bordo di unnel Golfo della Thailandia, dopo che unè scoppiato a bordo dell'imbarcazione. Tutti i 108sono sopravvissuti all'incidente: alcune persone, per ripararsi dalle fiamme, si sono gettate in acqua.Cosa è successoIlè partito nella...

A Birgi, nuovo imbarco facilitato - Si chiama Aviramp il nuovo sistema d'imbarco mobile appena acquistato dall'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi e in funzione da mercoledì 3 aprile. Il dispositivo consente di imbarcare e s [ ...advtraining

SITA: crescono soluzioni IT basate sulla biometria - La domanda di viaggi aerei è in piena espansione e i numeri ce lo confermano. Il traffico aereo ha subìto un’enorme evoluzione dai suoi albori fino ai giorni d’oggi. Se infatti nel 1930 i passeg [...] ...advtraining

Thailandia, traghetto prende fuoco: la gente si lancia in mare per sfuggire alle fiamme - (LaPresse) Un traghetto con più di 100 persone a bordo ha preso fuoco questa mattina al largo della costa della Thailandia meridionale, costringendo i passeggeri a gettarsi in mare per sfuggire alle f ...video.corriere