(Di giovedì 4 aprile 2024)21sbarcano i, progetto del gruppo editoriale Ciaopeople dedicato ae bambine. Tante le attività in programma, dedicate a grandi e piccini.

I Metamostri arrivano a Città della Scienza a Napoli: domenica 21 aprile laboratori didattici per bambini - I Metamostri sbarcano a Città della Scienza. Il nuovo progetto del gruppo editoriale Ciaopeople, dedicato a bambine e bambini, ai quali offre strumenti per vivere nel mondo digitale – ma anche in ...fanpage